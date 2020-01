Billie Eilish deja a Rosalía sin el Grammy a artista revelación del año

Eilish, de 18 años, logró también otros dos Grammy codiciados: a la canción del año, por Bad Guy, y al mejor álbum del año, por When we fall asleep, where do we go?.

Rosalía, que se había alzado con varios Grammy Latinos varios meses antes, logró dos nominaciones para la 62 edición de los Grammy, y ganó la de mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo, por El mal querer.

En noviembre, la artista barcelonesa de 26 años se alzó con los Latin Grammy al álbum del año, por El mal querer; mejor canción urbana, por Con Altura, y mejor álbum vocal pop contemporáneo, mejor ingeniería de grabación para un álbum y mejor diseño de empaque, también por El mal querer.