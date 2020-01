¿Por qué el actor Gabriel Soto y su novia Irina Baeva dejaron de seguirse en Instagram?

Después de que se hiciera público que la pareja ya no se seguía en sus respectivas cuentas de Instagram, se desataron rumores de una ruptura que fueron desmentidas por el actor y protagonista de la telenovela mexicana Soltero con hijas, Gabriel Soto.

Soto dijo que después de haber realizado unas actualizaciones a su cuenta de Instagram, se habrían reconfigurado los seguidores y los seguidos de su cuenta, entre ellos su novia rusa, la actriz Irina Baeva.

"Hice un up date [actualización] de mis contraseñas y como que se botó ahí algo, pero sí nos seguimos. No tenemos por qué no seguirnos y si no nos seguimos en Instagram, no pasaba nada, nos seguimos por todos lados", dijo Soto, según publica el medio Las Estrellas.

Además, el actor dijo estar muy enamorado de Irina y descartó que su relación se encuentre en crisis y menos aún que pase por una ruptura. Soto volvió a seguir a Irina en Instagram, aunque ella no hizo lo mismo hasta el momento.

A pesar de las aclaraciones, un día después, el actor fue captado por las cámaras en el aeropuerto de la Ciudad de México, causando aún más curiosidad en la prensa sobre su relación.

A su vez, Guzmán dejó claro a los medios de comunicación que las especulaciones de un pleito con su compañera de trabajo Irina Baeva son solo falsas especulaciones, según publicó Telemundo.