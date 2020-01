Este popular personaje no volverá al universo de 'Matrix': "Es una pena"

El intérprete, que encarnó al infame Agente Smith, declaró en una entrevista con Time Out London que su decisión se debe a que firmó contrató para la obra de teatro The Visit (la visita), así que que se vio obligado a abandonar el tan esperado proyecto de Lana Wachowski.

​"Es una pena, pero me llegó esta oferta [para The Visit], y luego vino Matrix, así que sabía qué sucedía pero no tenía fechas. Pensé que podría hacer las dos y me llevó ocho semanas averiguar que las fechas funcionarían: pasé a no aceptar el papel en The Visit", explicó el actor.

Weaving subrayó que, al final, la directora "cambió de idea y decidió que las fechas no iban a funcionar", así que "están siguiendo adelante" sin el Agente Smith.

Sin embargo, todavía no se sabe si otro actor se pondrá en la piel del peor enemigo de Neo.

El elenco de la cuarta entrega de Matrix —que llegará a los cines en mayo de 2021— contará con la participación de Keanu Reeves como Neo y Carrie-Anne Moss como Trinity, además de actores como Yahya Abdul-Mateen II (que interpretará a un Morpheus joven), Jonathan Groff, Neil Patrick Harris o Jada Pinkett Smith.

La trilogía de ciencia ficción Matrix (Matrix, Matrix Reloaded y Matrix Revolutions), dirigida por las hermanas Wachowski, se ha convertido en una obra de culto en la década de los 2000 y recaudó más de 1.600 millones de dólares en taquilla.