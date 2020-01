¿De qué podría vivir el príncipe Harry según su currículum?

Al igual que su hermano William, el príncipe Harry siguió el esquema educacional de la realeza británica y se graduó de bachiller en el prestigioso Eton College en Berkshire, por donde han pasado los 19 primeros ministros británicos, así como escritores, diplomáticos y héroes militares de Reino Unido.

Sin embargo su desempeño no fue el mejor. En 2005, Sarah Forsyth, una de las antiguas maestras de Harry en Eton, admitió que era un "estudiante débil" e incluso alegó que había sido despedida después de negarse a participar en un supuesto esquema para ayudar al príncipe.

Tras salir de Eton, prefirió no seguir estudiando, así que Harry no ingresó a la universidad para formarse en una carrera profesional específica. En cambio, hizo 10 meses de entrenamiento de oficiales en la Real Academia Militar Sandhurst. De ahí salió entró como subteniente al regimiento de los Blues and Royals, perteneciente a la guardia real de Reino Unido.

Entre 2007 y 2008 sirvió de forma anónima durante 77 días en Afganistán, aunque fue retirado tras desvelarse su presencia. Luego pasó un curso de piloto de helicóptero y siguió su entrenamiento en distintas bases militares hasta que en 2015 decidió dejar el Ejército y dedicarse a los compromisos reales y la actividad humanitaria.

El príncipe Harry en el mercado de trabajo

Basados en este resumen, entonces, ¿a qué se podría dedicar Harry en Canadá?.

Militar de las Fuerzas Canadienses

Por su experiencia en el terreno militar, el príncipe estaría calificado para asumir algún puesto dentro de las Fuerzas Armadas Canadienses. No obstante, hay que tener en cuenta que seguramente el príncipe no renunciará a su cargo en la familia real y deberá mantener su protección por cuestiones de seguridad, lo que complejiza su desempeño en el terreno.

Agente de Meghan Markle

Aunque parezca increíble en esta área ya el príncipe tiene experiencia. Y que lo diga la propia Meghan que acaba de firmar contrato con Disney quizás gracias al lobby de su esposo en julio durante la premiere de la película The Lion King en Londres.

Prince Harry appears to tout Meghan Markle's voiceover skills to Disney boss Bob Iger https://t.co/7JNArHFpEJ pic.twitter.com/14OONVfNCB — The Telegraph (@Telegraph) January 13, 2020

​Modelo/ Influencer

El aspecto físico del príncipe Harry también podría ser un nicho de dinero para la pareja, ya que ambos podrían cobrar por asistir y promocionar eventos, como mismo hacen para sus fundaciones y actividades humanitarias. En el caso de Harry, vender su imagen como modelo o dedicarse a promover algunas marcas o eventos sería un plus para la economía de la joven familia.

¿Actor?

Esto podría ser un giro inesperado, pero no debemos descartalo. Su admiración y respeto por la profesión de su esposa ha quedado más que demostrado y sólo resta que trabaje junto a ella en el set de filmación.