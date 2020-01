Rosalía y Kylie Jenner insinúan tener una picante relación

En la imagen se puede apreciar cómo las dos estrellas están sentadas y sugerentemente abrazadas en un sofá mientras que la modelo estadounidense coloca su pierna por encima de la de la cantante catalana.

Esta imagen no habría llamado tanta atención entre sus fans si las dos celebridades no hubiesen acompañado esta foto con el emoticono de un anillo. Rosalía fue más allá y escribió en su cuenta de Instagram: "He dicho sí", y dejó un comentario en la de Kylie: "Esposita".

Varios usuarios de la red social siguieron su rollo y las felicitaron.

"Enhorabuena", escribió la cantante española Borei.

"Estoy cantando en la boda", ironizó el entrenador de canto Stevie Mackey.

"Adóptenme", bromeó latiarosalia.

"Hombre. Espero que estén trabajando en una composición conjunta", sugirió loop_h95.

No obstante, hubo quienes no prestaron atención a la broma y solo se limitaron a destacar su belleza.

"Reinas del brillo", comentó mar99dx.