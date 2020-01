¡No insultes a una jueza! Danna Paola pone en su lugar a un concursante de un programa musical

Durante el concierto de la nueva generación de La Academia, reality show musical mexicano, la integrante del jurado Danna Paola se mostró firme e implacable al responder a Gibrán, uno de los concursantes de 19 años.

Danna Paola fue la primera en criticar la interpretación de la canción Calma. Al principio, la actriz elogió los logros de Gibrán, se mostró sonriente y le felicitó: "Es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado". Además, mencionó que era disciplinado e hizo caso a las recomendaciones de los maestros.

Sin embargo, de repente cambió el discurso, preguntando: "Tú dime, ¿así no soy culera contigo?".

"No creas que no escucho lo que tú y Francely dicen de mí en La Academia", explicó mirando la cara de gran confusión de Gibrán.

El presentador del show recordó que había un vídeo que mostraba cómo Gibrán reaccionó a las críticas de Danna, llamándola "culera".

La actriz destacó que es una falta de respeto insultar a una mujer.

"Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie", señaló la cantante.

Asimismo indicó que como jueza no va a decirles a los integrantes lo que quieran escuchar.

"No vengo a ser tu amiga tampoco. Si te caigo bien o te caigo mal, no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente o tus fans digan de ti o que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras críticas te importan o te hacen crecer. Entonces, que triste por ti, yo no sé a qué regresaste a este proyecto porque no has avanzado y no has hecho nada. Hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento y podría ocupar tu lugar", sentenció.

Además recordó a Lolita Cortés, una de las juezas de La Academia en temporadas pasadas, y pidió a sus seguidores que ya no votaran por el concursante que la ofendió.

El nombre de Danna Paola se convirtió en tendencia en Twitter. Los usuarios compartieron memes al respecto de su intervención.

No le den un micrófono a Danna Paola, destrozas vidas en segundos 🤭 me encanta. pic.twitter.com/5VDHkuU9dE — Guaro☁ (@Twosde) 6 января 2020 г.

Mi expresión cuando se toda la verdad y aún así me quieren ver la cara de estupida hahahaha #DannaPaola #Mood pic.twitter.com/jioyLxhOOL — Mau Mau (@maufdz) 6 января 2020 г.

"Ojalá ese concursante de La Academia no haya tomado muy en serio mi intento de destruirlo."

— Danna Paola.#DannaCulera pic.twitter.com/JTU3FBArkd — Andy Mandino (@SimpsonitoMX) 7 января 2020 г.

​Danna Paola es una actriz, cantante y modelo mexicana que empezó su carrera a los 4 años de edad en Plaza Sésamo.