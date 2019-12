Un gato triste se convierte en una estrella con su mirada de Jon Snow | Fotos

Así, su similitud con uno de los principales protagonistas de Juego de Tronos le trajo a 148.000 seguidores en Instagram, dónde en varias ocasiones fue comparado con su homólogo.

Barnaby incluso dio una entrevista a un portal sobre gatos, en el cual relató que vive con una familia en el estado de Misuri desde agosto de 2016. En la entrevista también reveló que a pesar de una mirada triste, le encanta estar con sus dueños y que incluso a veces deja a la menor de ellos cogerlo en las manos.

"Creo que es porque me sujeta con tanta fuerza que no tengo elección. Me gusta estar siempre en la misma habitación con mi familia, pero prefiero que no me levanten. Estoy demasiado ocupado para eso", destacó.

"Siempre estoy muy ocupado. No importa si me estoy tomando una siesta de 10 horas, o miro cómo vuela el polvo, siempre estoy demasiado ocupado", compartió.