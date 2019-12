Amor y desamor: las bodas y rupturas de famosos que han marcado este 2019

Una fiesta inolvidable, hermosos vestidos y deliciosa comida: así celebran su amor muchas personas. Los famosos también, pero generalmente con lujosas fiestas que nosotros, los simples mortales, seguimos a través de las redes sociales, las revistas y los medios. Este año que termina ha visto nacer y morir amores. Aquí algunos de los casos más resonados.

La pareja se casó legalmente en un juzgado de Nueva York en 2018, pero festejaron recién este año.

Bieber había caído en un pozo depresivo, del que ahora pudo salir. La pareja brindó el 13 de septiembre en una gran fiesta en Carolina del Sur, a la que acudieron algunas celebridades como Kendall Jenner y Camila Morrone.

Tuvieron un noviazgo breve pero intenso: se conocieron durante la primavera norteamericana de 2018 y en febrero él le propuso matrimonio.

​La unión civil la realizaron en septiembre en Nueva York, sin embargo, la fiesta se hizo esperar casi un mes. Se casaron el 19 de octubre en Rhode Island.

El actor británico se casó por segunda vez, esta vez con la psicóloga Phillipa Coan. La boda fue sencilla y privada.

Actor Jude Law, center, and his wife Phillipa Coan arrive in the Royal Box on Centre Court in London