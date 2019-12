Camila Cabello enloquece a sus fans al posar disfrazada de porrista | Fotos

Las fotos de la artista disfrazada de porrista, al parecer, han sido aprobadas por sus fans. Menos de 24 horas después de haber sido publicadas en su cuenta de Instagram, ya sumaban casi dos millones de me gusta y más de 6.500 comentarios.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от camila (@camila_cabello) 13 Дек 2019 в 11:11 PST

El sensual disfraz de colores azul y verde fue utilizado por la artista para la primera presentación en vivo de su nueva canción My Oh My. La actuación tuvo lugar en el escenario del programa nocturno del presentador Jimmy Fallon.

En su reciente aparición en la televisión estadounidense, Cabello también interpretó el tema Living Proof. Ambas canciones son parte de su nuevo disco, titulado Romance, lanzado a principios de diciembre.