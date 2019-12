El top 6 de YouTube es latino: lo más visto en 2019 son canciones en español | Vídeos

Con Daddy Yankee a la cabeza, los seis vídeos musicales más escuchados en YouTube en todo el mundo en 2019 fueron de artistas hispanoamericanos. Aquí la lista de YouTube Rewind 2019.

Los vídeos musicales más vistos este año

Con Calma está en el puesto número uno, de Daddy Yankee & Snow. Lanzado el 23 de enero, había logrado las 1.618.025.035 visualizaciones hasta el momento de publicar esta nota.

Al puertorriqueño le sigue la española Rosalía, que junto al colombiano J.Balvin lanzó Con Altura el 28 de marzo, y alcanzó las 1.157.049.107 visualizaciones.

En tercer lugar está otra vez Daddy Yankee, que junto a Karol G, Anuel AA, Ozuna & J Balvin presentaron China el 19 de junio y lograron las 917.948.082 visualizaciones.

El cuarto puesto lo ocupa el puertorriqueño Anuel AA, que con Karol G publicó Secreto el 14 de enero y tiene 907.580.054 visualizaciones.

Le sigue Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny que estrenaron No Me Conoce el 16 de mayo y lograron 826.774.336 visualizaciones.

Señorita ocupa el sexto lugar, de Shawn Mendes y Camila Cabello, lanzado el 20 de junio con 817.512.987 visualizaciones.

Luego viene el vídeo Maari 2 - Rowdy Baby, de Dhanush, Sai Pallavi, Yuvan Shankar Raja y Balaji Mohan, publicado el 2 de enero (721.039.584 visualizaciones). En octavo lugar está Kill This Love M/V, de Blackpink (con 676.259.663 visualizaciones), publicado el 4 de abril. Le sigue el vídeo Bad guy de Billie Eilish, publicado el 29 de marzo (668.781.546 visualizaciones). En el décimo lugar está Ariana Grande, con el vídeo publicado el 7 de enero, 7 rings (644.578.415 visualizaciones).

Los vídeos con más me gusta:

El vídeo más gustado de "creadores" fue uno titulado Make this video the most liked video on YouTube (Haz que este vídeo sea el más gustado en YouTube). MrBeast, su creador, cumplió su objetivo con 11 millones de me gusta (y 45 millones de visualizaciones) al momento de publicar esta nota.

El segundo más gustado fue el de Marzia & Felix, Wedding, que obtuvo 4,8 millones de me gusta y 29 millones de visualizaciones.

Al vídeo de la boda le sigue O dia em que assisti bird box, de Whinderssonnunes, que logró 3,4 millones de me gusta y 17 millones de visualizaciones.

Entre los vídeos musicales con más likes están:

Señorita, de Shawn Mendes y Camila Cabello, con 817.468.408 visualizaciones;

En segundo lugar está Kill This Love M/V, de Blackpink, con 676.259.663 visualizaciones.

BTS, de Boy With Luv feat. Halsey, que alcanzó las 637.132.725 visualizaciones.

Los vídeos de coreografías con más me gusta son:

La coreografía de Greg Chapkis de Con Calma, de Daddy Yankee & Snow, que tiene 65.884.561 visualizaciones.

El segundo vídeo de coreografía más visto es O saki saki, de Awez Darbar ft. Nora Fatehi & Tulsi Kumar, que alcanzó las 34.132.592 visualizaciones.