El último tatuaje de Miley Cyrus... ¿una indirecta a su exesposo? | Fotos

En las fotos publicadas, la intérprete de Wrecking Ball luce la palabra "libertad" en su mano derecha. ¿Será una especie de mensaje a su exesposo, el actor australiano Liam Hemsworth, con quien estuvo casada durante ocho meses?

Después del divorcio, la también exchica Disney mantuvo una relación con la bloguera Kaitlynn Carter. Ahora sale con el cantante australiano Cody Simpson.

En agosto pasado, Miley Cyrus mostró un tatuaje supuestamente dedicado a su ruptura con Hemsworth, que cita la canción The Thing, del grupo musical Pixies, y dice: "My head was feeling scared, but my heart was feeling free" ("Mi cabeza se sentía asustada, pero mi corazón se sentía libre").