Billie Eilish sorprende a sus fans con un cambio inesperado | Vídeo

Tintes coloridos y ropa holgada era lo que caracterizaba a la cantante estadounidense, que apareció de forma radicalmente distinta en Xanny, su nueva producción musical dirigida por ella misma.

La cantante, de 17 años, que fue nominada a varios Grammy y reconocida como la Mujer del año por Billboard, lanzó su nueva producción musical, donde sale con el cabello castaño, vestida de blanco y lleva un maquillaje muy natural.

​Xanny forma parte de su primer disco de estudio, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, que ha sido calificado por Spotify como uno de los álbumes más escuchados en la plataforma.