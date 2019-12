Los nuevos poderes de los Jedi podrían "hacer enfadar" a los fans de 'Star Wars'

El cineasta subrayó que en particular se trata de la Fuerza, o los poderes mágicos, de los Jedi y los Sith.

"Era muy importante que no nos limitáramos a rehacer las cosas que habíamos visto, sino que añadiéramos nuevos elementos que sabíamos que enfadarían a algunas personas y entusiasmarían a otras", señaló.

Abrams agregó que los autores respetarán la identidad y principios de la mítica saga y que, al mismo tiempo, intentarán encontrar nuevas formas de hacer secuencias tradicionales, como duelos de sables de luz.

"Queríamos asegurarnos de que la película también mostrara aspectos de la Fuerza en formas que fueran más allá de lo que se había visto hasta ahora", explicó el director, quien señaló que quería que la cinta no solo se sintiera "inevitable" sino también "sorprendente". Además, en una entrevista con Variety, Abrams agregó que en el largometraje podría aparecer un representante de la comunidad LGBTQ.

"Era importante para mí que la gente que va a ver esta película sienta que está siendo representada en ella. Voy a decir que no estoy revelando nada de lo que pasa en la película. Pero lo que he dicho es lo que he dicho", insinuó.

La película se estrenará el 20 de diciembre y, según los rumores, durará 2 horas y 35 minutos, lo que la convertirá en la entrega más larga de la nueva trilogía de Star Wars.