Esta es la canción navideña más molesta de la historia, según los británicos

Una encuesta llevada a cabo por Huawei en el Reino Unido ha señalado que All I Want for Christmas Is You, de la cantante estadounidense Mariah Carey, es la canción navideña más molesta de la historia.

La canción, que en vísperas de cada Navidad y Nochevieja suena por todas partes, desde pistas de patinaje hasta mercados y el metro, salió a finales de 1994 y llegó a ser un hito legendario. A lo largo de los años ha sido interpretada por Kelly Clarkson, Ariana Grande y muchos otros. Asimismo, suena en la película Love Actually, también conocida como Realmente amor, la popular comedia romántica británica del 2003 lanzada para Navidad.

El tema fue nada más y nada menos que el número uno de las canciones navideñas más escuchadas en 2018, según los charts de iTunes y Spotify. La noche del 24 al 25 de diciembre de ese mismo año, Spotify registró un récord de reproducciones de una misma canción en un solo día: 10.819.009 veces.

El resto de la lista más molesta del Reino Unido es bastante británica, con la canción benéfica de Band Aid Do They Know It's Christmas? en el segundo lugar. Las posiciones tres y cuatro están ocupadas por I Wish It Could Be Christmas Everyday de Wizzard y Merry Xmas Everybody de Slade.

Last Christmas de Wham! ocupa el número cinco de la lista y cabe destacar que podría muy bien encabezar esta lista si fuera una encuesta mundial.

La lista de canciones navideñas más molestas, según la encuesta de Huawei en Reino Unido: