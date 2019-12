Las redes se mofan de Bolsonaro por culpar a DiCaprio de los incendios en la Amazonía

As vezes a gente fala sem saber

O Bolsonaro afirmou que o Leonardo DiCaprio ajudou a 'tacar fogo' Amazônia



Parece ABSURDO? Sim

Mas com uma rápida pesquisa no google vemos que existe um isqueiro SIM com a cara do DiCaprio e que é vendido onde? Exatamente na AMAZON. Coincidência? https://t.co/Z9w2A8xAKu pic.twitter.com/ok8RMfHXxY