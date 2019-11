Quién es Vanna White, la mujer que gana 4 millones de dólares por voltear letras

"Me visto como una muñeca Barbie. Salgo. Regalo a las personas dinero que no me pertenece, las hago felices, y todos nos vamos a casa. En el mundo del show business, no, no hay nada más que quiera hacer. ¿Es malo eso?", explicó White a ABC News.

Nunca ha repetido un vestido y dice que se prueba al menos 50 en un día antes de elegir el atuendo correcto para un show.

Wheel of Fortune es un concurso de televisión estadounidense creado en 1973 por Merv Griffin. Tres concursantes compiten por adivinar una palabra lo más pronto posible para ganar dinero y premios. El programa ha sido adaptado para muchos países distintos por todo el mundo.

La actriz salió en el show por primera vez el 13 de diciembre de 1982, hace 37 años. Ahora tiene 62 años y sigue siendo popular entre los espectadores. Su valor neto es de 70 millones de dólares, según CelebrityNetWorth.

Asimismo, Vanna goza de su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood y eso que realmente no es conocida por ningún trabajo como actriz.

Está en el Libro Guinness de los Récords por aplausos más frecuentes. "Dicen que he aplaudido más de 3,9 millones de veces", explica White.

El diccionario de Merriam-Webster incluso podría añadir Vanna White como verbo a su diccionario lo que significaría presentar algo con un gesto especial suyo.