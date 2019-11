¿Por qué pidió disculpas Camila Cabello a los duques de Cambridge?

Según su entrevistador, el DJ de Radio One Greg James, él la desafió a llevarse algo cuando ambos llegaron al palacio para la ceremonia de los Teen Hero Awards.

Durante la entrevista, James reveló: "Estábamos en Kensington Palace para los Teen Hero Awards. Estábamos a punto de conocer a William y Kate, y yo le dije [a Camila]: 'Tienes que robar algo, roba ese lápiz'". Cabello no pudo resistir al desafío.

Al final, se quedó con el lápiz, pero se disculpó ante la pareja real: "Así que lo siento. Todavía lo tengo. Lo siento William, y lo siento Kate. Honestamente, no pude dormir anoche. Tenía que desahogarme".

Tras publicar Radio One el tuit con la disculpa de la cantante, los duques no tardaron en contestar mediante su cuenta de Twitter. Catalina y Guillermo dejaron el emoji de ojos curiosos como comentario sugiriendo que no estaban enfadados.

👀 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 26, 2019

Los Teen Hero Awards son premios para los jóvenes de 12 a 17 años que hacen algo significativo para ayudar a los demás mientras tienen que superar dificultades en su vida diaria. Se les condecora, entre otras cosas, con una visita al palacio de Kensington y una reunión con estrellas de la música y el deporte mundial.