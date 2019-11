EXO regresa con su nuevo álbum 'Obsession' | Vídeo

La banda musical no publicaba nuevas canciones desde el lanzamiento del álbum Don't Mess Up My Tempo en noviembre de 2018. El sexto disco del popular grupo, titulado Obsession, consta de 10 canciones.

Sin embargo, fue la publicación del vídeo musical de la canción homónima lo que se ha convertido en una sensación entre los fans. En el vídeo, que ha acumulado más de dos millones de reproducciones en YouTube en varias horas, los integrantes de la banda hacen frente a su lado oscuro.

Los fans de EXO no pudieron contener la emoción por el tan esperado regreso de su banda favorita.

¿Cómo pretenden que siga con mi vida normal después de ver esto? Estoy jodida, muy jodida y me encanta estarlo!!#ObsessedWithEXO #ObsessedWithEXO @weareoneEXO

mis poderosisimos exo volvieron con tremendo MV, voy a llorar del orgullo y de lo mucho que los amo #OBSESSEDwithEXO — 𝒂𝒏𝒅𝒚;🐰 (@asuguskz) November 27, 2019

Amo el CB

No estaba lista

Pero vamos a disfrutarlo #OBSESSEDwithEXO — Stephy (@itspromisepjm) November 27, 2019

Lo que más amo de EXO es que ningún título que promocionan se parece al anterior; siempre han innovado. Desde MAMA que han podido probar varios conceptos, sin alejarse de la esencia que es EXO.



Imposible no amarlos.#OBSESSEDwithEXO #OBSESSION pic.twitter.com/H5VQKODK4h — Maxxu 🏴🏳#OBSESSION (s/h) (@MAXXUWOLF1) November 27, 2019

¿Qué tal te parece el nuevo vídeo musical del grupo surcoreano? ¡Comparte tu opinión con Sputnik!