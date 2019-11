Selena Gomez tuvo un ataque de pánico en los American Music Awards

"Selena definitivamente tuvo ansiedad y un ataque de pánico antes de salir y puso mucha presión sobre sí misma", señaló.

La misma fuente informó a la revista People que la estrella sufrió el ataque poco antes de subirse al escenario y admitió que probablemente se debió a que "la canción que cantó es muy importante para su carrera, así que realmente quería hacerlo bien ".

Gomez se subió al escenario después de largos meses de lucha contra la depresión y ansiedad e interpretó su más reciente éxito, la balada Lose You to Love Me, dedicada a su tóxica relación con el cantante canadiense Justin Bieber.

La propia intérprete dio las gracias a sus fans después de su actuación en los AMA.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 24 Ноя 2019 в 6:30 PST

"Sienta bien estar de vuelta. Gracias a todo mi equipo y a mis fans, quienes siempre están apoyándome. Todo esto es por y para vosotros. Emocionada por este nuevo capítulo", expresó a través de su cuenta personal de Instagram.

La exchica Disney conoció a Bieber en 2009. Pronto comenzaron a salir, algo que se tradujo en una relación de seis años, llena de escándalos e idas y venidas.