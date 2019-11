Taylor Swift bate el récord de Michael Jackson en los American Music Awards | Fotos

La celebridad ganó el premio al Álbum favorito por Lover, además de los galardones a la Artista de la década, Artista del año, Artista favorito adulto contemporáneo, Artista femenina pop/rock y Vídeo musical favorito, por su himno gay You Need to Calm Down.

"Como compositora, me alegra muchísimo poder seguir haciendo eso", declaró Taylor Swift, de 29 años, desde el escenario del evento.

El regreso de Selena Gomez

La popular actriz y cantante se subió al escenario después de largos meses de lucha contra la depresión y la ansiedad.

Gomez interpretó su más reciente éxito, Lose You to Love Me, dedicado a su tóxica relación con. Cabe señalar que esta ha sido su primera intervención en vivo en casi un año.

"Los AMA han sido un escenario en el que he compartido algunos de mis momentos más íntimos: Heart Wants What it Wants después de mi tratamiento y ahora Wolves", declaró la ex chica Disney en sus redes sociales.

El tan esperado regreso de Gomez y el conmovedor apoyo que recibió por parte de sus amigas Taylor Swift y Halsey se hicieron virales en Twitter.

📹 | Taylor junto a Halsey durante la presentación de Selena Gomez! ❤️ #AMAs pic.twitter.com/3QfvZ14r6R — Taylor Argentina Videos (@TayUpdatesARG2) November 25, 2019

Taylor Swift and Halsey cheering on Selena Gomez at the #AMAs. ❤️ pic.twitter.com/qTfyqky3He — Pop Crave (@PopCrave) November 25, 2019

Camila Cabello y Shawn Mendes: química en pleno escenario

La cantante cubano-estadounidense Camila Cabello dejó sin aliento a los espectadores al interpretar el sensual tema Señorita junto a su novio, el canadiense Shawn Mendes, con quien ha mantenido una relación sentimental desde hace varios años.

Sin embargo, a diferencia de las intervenciones anteriores, la pareja evitó el beso final en los AMA, aunque tanto el público como los otros artistas estaban ansiosos de verlo.

En las imágenes virales se puede apreciar cómo Taylor Swift, junto al actor Billy Porter, no pueden contener la emoción al ver la romántica intervención:

Taylor reaccionando a la presentación de Shawn y Camila #AMAs #TaylorOnAMAs pic.twitter.com/jiQFlyvGFs — Taylor Argentina Videos (@TayUpdatesARG2) November 25, 2019

Cabello y Mendes se llevaron el premio a la mejor colaboración.

Billie Eilish, la apicultora

La extravagante cantante estadounidense Billie Eilish, de 17 años, se robó el espectáculo al aparecer en la alfombra roja vestida con una especie de traje de apicultor, que consistía en una máscara protectora y un traje oversize a cuadros. La imagen de la artista generó una oleada de memes en Twitter.

Billie Eilish também já passou pelo red carpet do #AMAs! pic.twitter.com/YlFqi4k6kL — BCharts (@bchartsnet) November 25, 2019

it’s not billie eilish anymore, it’s beellie eilish https://t.co/aOSadl9jis — laura (@frenchdarvey) November 25, 2019

Ya no es Billie Eilish, es Beellie (abeja) Eilish

this just in: billie eilish is the new face of the #savethebees campaign. pic.twitter.com/DVBhblDnC1 — 𝖎𝖙𝖘𝖏𝖚𝖟𝖙𝖎𝖓.™ 🍇 twitch.tv/itsjuztin (@itsjuztin) November 25, 2019

Urgente: Billie Eilish se convierte en la nueva cara de la campaña Salvemos a las abejas

La joven cantante se llevó los premios a Nuevo artista del año y Artista favorito de rock alternativo.

Aquí está la lista de todos los ganadores de los AMA 2019: