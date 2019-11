En las imágenes, la cantante aparece sentada con unos jeans levemente abiertos y un sujetador con transparencias.

"¡Diles que estoy ocupada! Así es ser un bicho raro antisocial", escribió Ora en su publicación.

No es la primera vez que la cantante sorprende con su vestimenta. Suele aparecer con atuendos sensuales en público y subir publicaciones con looks que no dejan indiferentes a sus seguidores.