Demi Lovato confunde a sus fans al postear una foto embarazada

"¿Real o falso?", escribió la cantante al subir las imágenes.

El supuesto bebé de Lovato, sin embargo, no pasaría de una prótesis. Según medios estadounidenses, la artista está participando de las grabaciones de la serie televisiva Will and Grace, donde desempeñará el papel de una mujer embarazada.

Aunque la propia cantante acompañó la publicación con la etiqueta #WillandGrace, muchos de sus 75,4 millones de seguidores creyeron que Lovato estaba realmente embarazada.

Esta no es la primera vez que Lovato manifiesta su deseo de ser mamá a través de las redes sociales. En septiembre, la artista compartió una instantánea sin edición, alabando su verdadero cuerpo tal y como es. La cantante puso de relieve que este mismo cuerpo no deja de sorprenderla y que será el hogar de su bebé un día.

"Así que aquí estoy, (...) orgullosa de ser dueña de un cuerpo que ha luchado tanto y continuará asombrándome cuando ojalá yo dé a luz algún día", escribió Demi en aquella ocasión.