Este loro baila mejor que muchos humanos | Vídeo

Dice Fabio "woo woo we are gonna have a dance party woo woo" ("woo woo woo, vamos a tener una fiesta de baile woo woo"). O por lo menos eso es lo que parece intentar decir.

Los comentarios bajo el vídeo aseguran: "Estoy bastante seguro de que, si estuviera en el programa Britain's got talent o America's got talent, le darían el oro y lo llaman 'monito'". El pájaro verde parece gozar realmente del baile e intenta pronunciar la letra de la canción de forma muy graciosa.