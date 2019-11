Conoce al 'perro unicornio', el cachorro que nació con una cola en la frente | Vídeo, fotos

Los voluntarios de la organización rescataron al cachorro de diez semanas abandonado en el frío y lo apodaron como 'Narwhal pequeño unicornio peludo mágico'.

Un examen de radiografía mostró que la cola no está conectada a nada en la cabeza. Los veterinarios aseguran que no afecta a la salud del perro ni le causa dolor. Por lo tanto, de momento, no hay razón para eliminarla.

Los vídeos de Narwhal también muestran que la cola tipo unicornio no le molesta al perro y como cualquier cachorro no para de jugar.

Sin embargo, los rescatistas tienen previsto mantenerlo en observación para asegurarse de que la cola extra no tenga un crecimiento acelerado ni se convierta en problema para que Narwhal crezca con normalidad, dice una publicación de Mac the pitbull en Facebook.