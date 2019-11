¿Sin bragas? Sharon Stone recrea la icónica escena de 'Instinto básico' 27 años después | Vídeo

La intérprete, de 61 años, aseguró que la controvertida escena "cambió su vida".

"Ha llegado el momento de que decidan quiénes son. Ya es hora de decidir qué van a hacer con la parte más tierna, importante, hermosa, salvaje, apasionada e importante de ustedes mismos. ¿Qué van a hacer con ella?", preguntó la actriz a los presentes.

Stone también insinuó que el director de Instinto básico, Paul Verhoeven, la engañó durante el rodaje de la mítica escena. "Hace algunos años, estaba sentada en el set y mi director me dijo, '¿puedes pasarme tus bragas? Es que se ven en la escena y no deberías llevarlas. Pero no veremos nada'. Y le dije que claro".

La actriz ha revelado en varias ocasiones que Verhoeven sabía perfectamente que las partes íntimas de la actriz serían visibles al público. Stone aseguró que, pese a que en los monitores del set no se veía nada, no ocurrió lo mismo cuando vio la cinta en la gran pantalla.

"Me quedé en shock. Al terminar la película, me levanté, me acerqué a Paul Verhoeven y le di una bofetada", confesó la intérprete.

A su vez, el director neerlandés afirmó en una entrevista con la revista ICON que "cualquier actriz sabe lo que se va a ver si le pides que se quite la ropa interior y apuntas ahí con la cámara. Ella incluso me dio sus bragas como regalo".

"Todos le dijeron que esa escena arruinaría su carrera, así que vino y me pidió que la quitara. Le dije que no. 'Tú la aceptaste, y te enseñé el resultado', le dije, y ella me respondió: 'Que te jodan'", agregó.

En el año de su estreno, la película erótica de suspense protagonizada por Sharon Stone y Michael Douglas se convirtió en la cuarta cinta más taquillera en EEUU. En cuanto a la escena del interrogatorio de Catherine Tramell, es considerada uno de los momentos más pausados de la historia del cine.