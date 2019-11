'Bad romance': Lady Gaga y Bradley Cooper orquestaron su relación

La cantante estadounidense Lady Gaga confesó en una entrevista con Oprah Winfrey que el ruido en torno a su supuesto romance con Bradley Cooper no era más que una actuación "orquestada".

La cantante, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, concedió una entrevista para el número de diciembre de la revista Elle, donde compartió algunos de sus secretos íntimos.

Lady Gaga desmintió su relación con el actor Bradley Cooper, con el que protagonizó en la película A Star Is Born y con quien ganó el Óscar por su canción Shallow.

Los actores presentaron la canción durante la ceremonia de entrega de los premios y muchos sospecharon que entre ellos había algo más que una amistad. Los rumores se fortalecieron luego de que Cooper y Gaga dejaran a sus parejas poco tiempo después de la ceremonia.

En aquel momento, los fans de Irina Shayk, ex de Cooper, llenaron la cuenta de Instagram de Gaga con comentarios de todo tipo, exigiendo que devolviera el actor a la modelo rusa, culpándola de la reciente ruptura de la pareja.

Lady Gaga, sin embargo, negó enérgicamente todos los rumores, llamándolos "tontos".

"Hicimos una historia de amor. Por supuesto que queríamos que la gente creyera que estábamos enamorados. Y queríamos que la gente sintiera ese amor en los Óscar", afirmó en la entrevista.

"Queríamos que pasara a través de la lente de la cámara y a todos los televisores en los que se veía. Y trabajamos duro en ello, trabajamos durante días. Lo planeamos todo, fue orquestado como una actuación", detalló y agregó que los actores hicieron "un buen trabajo" al tratar de convencer al público de sus sentimientos románticos.

Asimismo, la actriz reveló que ganar el Óscar le recordó todo el dolor por el que ha pasado en la vida, especialmente abusos sexuales.

"Fui violada cuando tenía 19 años, repetidamente. Mi carrera me ha traumatizado de varias maneras a lo largo de los años por muchas cosas diferentes, pero he sobrevivido y he seguido adelante. Y cuando miré ese Óscar, vi dolor", confesó Lady Gaga.

La artista alcanzó la fama internacional en 2008 con su álbum debut The Fame.