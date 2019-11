El detalle que Lady Di ocultó al príncipe Carlos durante su embarazo de Enrique

Diana no le dijo al príncipe que sabía que iba a tener otro niño antes de dar a luz al príncipe Enrique, afirmó el periodista en su libro Diana: su verdadera historia en sus propias palabras (Diana: Her True Story - in Her Own Words).

Según el biógrafo, Diana vio en el ecógrafo el sexo del futuro bebé y se negó a revelarlo porque su marido siempre había querido una hija.

"Él quería dos hijos, y quería una niña", señaló.

Según la biografía, el primer comentario de Carlos al ver a Enrique fue: "Oh Dios, es un niño", seguido de "y hasta tiene el pelo rojo".

El anhelo del príncipe Carlos por una niña duró hasta el bautizo de Enrique, cuando le dijo a la madre de Diana, Frances Kydd: "Estábamos tan decepcionados porque pensamos que sería una niña".

"Deberías darte cuenta de lo afortunado que eres de tener un hijo normal", le respondió la suegra, según las palabras de Diana.

El príncipe Enrique nació el 15 de septiembre de 1984.