El grupo BTS establece un nuevo récord Guinness

El grupo musical se unió oficialmente a la plataforma de video a las 10:40 GMT, y los seguidores que ya cosecharon en las demás plataformas sociales lo supieron inmediatamente. A las 14:11 GMT ya habían alcanzado su primer millón de fans. Del récord informó en sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram la organización Guinness World Records.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Guinness World Records (@guinnessworldrecords) 23 Окт 2019 в 9:48 PDT

Según las estadísticas de TikTok, después de 13 horas el grupo ganó dos millones de seguidores y más de cuatro millones de me gusta en su primera publicación. Después de 59 horas, llegaron a los tres millones de fans.

BTS ya había entrado en el libro Guinness de los récords al convertirse en el primer grupo de k-pop en encabezar la lista estadounidense Billboard en el 2018 con Love Yourself: tear y en 2019 con Map of the soul: persona.