Selena Gomez revienta las redes por segunda vez en 24 horas

Tras sorprender a sus fans ayer con Lose You To Love Me, una balada que ya tiene 8 millones de reproducciones en Spotify, hoy Selena ofrece un tono más movido y fiestero con Look At Her Now. Si la primera canción ya aspira a ser número uno a nivel mundial, la última producción tampoco se queda atrás: ha sido compuesta con Julia Michaels y Justin Tranter y producida por Ian Kirkpatrick, la figura detrás del bop con el que Dua Lipa conquistó a medio mundo, New Rules.

La canción nos cuenta una historia que recuerda al relato de Lose You To Love Me: trata de una mujer que se reconstruye tras una relación complicada. Eso sí, el videoclip rompe totalmente con el estilo sobrio que caracterizaba al anterior sencillo. Hoy tenemos a una Selena diva del pop al frente de un grupo de baile femenino, todo envuelto en color y destellos.

La artista ha dedicado este lanzamiento a sus fans: "¡He aquí mi regalo especial para todos mis fans incondicionales! He creado esto especialmente para vosotros. Habéis estado siempre a mi lado y os doy las gracias por empujarme para que sea la mejor", explicaba la estrella en Twitter. El anuncio provocó toda una oleada de memes:

Ayer escuchando a Selena Gomez // Hoy escuchando a Selena Gomez : pic.twitter.com/KqOhzJvIGt — Luisillo (@luisillohdz) October 24, 2019

Solo selena gomez se atreve a hacernos pasar de estar triste al perreo intenso #LookAtHerNow pic.twitter.com/8OE4oF4WlO — Day.🍓 (@Dxystyles) October 24, 2019

Selena gomez sabiendo que con sus dos canciones ya tiene a medio mundo a sus pies #LookAtHerNowpic.twitter.com/Ej1flqkpN4 — Lore (@gomezdebility) October 24, 2019

Ayer Selena Gómez nos tuvo llorando todo el día, pero hoy?



#LookAtHerNow #LookAtHerNowOUTNOW pic.twitter.com/QTvkaNVjxb — Rachel Berrinches (@omarrrduran) October 24, 2019

​Tampoco faltaron referencias a Justin Bieber, debido al romance que vivieron los dos cantantes:

Hailey Baldwin following Justin Bieber around all day to see if he listens to Selena Gomez new song or not #LoseYouToLoveMe pic.twitter.com/wfWA8nsixD — Lauren Black (@LaurenBlack12) October 23, 2019

