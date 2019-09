5 horas de espera en filas kilométricas para celebrar los 25 años de Friends en Argentina

Filas gigantescas y más de cinco horas de espera. Así se veía las afueras de la cafetería temática del canal Warner sobre su emblemática serie Friends. El programa televisivo estadounidense que tuvo 10 exitosas temporadas entre 1994 y 2004 cumple 25 años de la emisión de su primer capítulo este domingo 22 de septiembre. El espacio abierto por tan solo cuatro días causó furor entre los fans de Rachel, Ross, Chandler, Mónica, Joey y Phoebe.

© Sputnik / Francisco Lucotti Entrada del Warner Café, que celebra el 25 aniversario de Friends

"La serie completa debo haberla visto mínimo unas seis veces", contó a Sputnik la fanática Ana. Vestidos con remeras pintadas a mano para la ocasión, Ana y Edward llegaron a las 9:00 de la mañana para hacer la fila, a pesar de que el espacio abriría sus puertas recién al mediodía. Es que la tarde anterior no pudieron entrar. Volvieron temprano el día siguiente y, tras horas de espera, lo lograron.

© Sputnik / Francisco Lucotti Ana y Edward, felices después de haber salido del recorrido

Todo comienza en la cafetería "Central Perk" con el ya mítico sofá naranja donde se sentaban Ross, Chandler, Monica y Joey mientras Rachel servía cafés intomables y Phoebe tocaba la guitarra y cantaba sus desopilantes canciones sobre gatos apestosos.

Con un poco de ayuda de la creatividad, los visitantes entran a ese microcosmos neoyorquino donde las referencias a escenas inolvidables, las frases escritas que ya están grabadas en la memoria y algunos objetos imprescindibles de ese imaginario televisivo son el gatillo para la risa y una buena dosis de selfies.

"Comencé a ver la serie cuando se empezó a emitir y me volví fanática, al punto tal que grababa los capítulos de la tele en VHS, cuando había maratones en el cable, y los rotulaba para identificarlos", recordó María Eugenia en diálogo con Sputnik, acompañada de su hijo Bautista, a quien le contagió el fanatismo y que llevaba puesto un buzo con la foto de los personajes.

© Sputnik / Francisco Lucotti María Eugenia y su hijo Bautista, ambos fanáticos de la sitcom

Además del café temático, la atracción cuenta con espacio donde los fanáticos pueden filmarse cantando y bailando al ritmo de "I'll Be There For You", la canción de la presentación, sobre un fondo verde sobre el que se le añade la imagen de la famosa fuente en la que se bañan los seis amigos durante las diez temporadas. Los participantes de la actividad podrían recibir el video en sus teléfonos.

© Sputnik / Francisco Lucotti Cientos de fanáticos se acercaron a conocer el Warner Café

Como último escenario está el pasillo que dividía los departamentos donde vivían Monica y Rachel y el de Chandler y Joey, al que se puede acceder en una réplica similar en la que no faltan el pato y la gallina que tenían como mascotas, la televisión y su sillón reclinable y hasta el pavo con anteojos de aquel capítulo de Acción de Gracias tan recordado.

Ver esta publicación en Instagram aguante friends vieja #warnercafe #friends25 Una publicación compartida de lucas (@thelucasbianchini) el 19 Sep, 2019 a las 4:53 PDT

"Creo que nos identificamos bastante porque el argentino es muy amiguero, muy de juntarse en bares o en casa a pasar el rato, que es de lo que se trata la serie. Más allá del tiempo que pasó, creo que el tipo de humor y varios chistes son atemporales, también es relativamente inocente y bien apta para todo público", consideró Lucas, de 35 años, que también conversó con Sputnik. Fanático de la serie, asegura saberse muchos de los diálogos de memoria y aún así se sigue riendo.