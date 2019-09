Esta es la primera mujer que cantará en la apertura de un estadio de la NFL

El estadio está actualmente en construcción y es tradición en Estados Unidos que en la apertura de este tipo de recintos actúen cantantes. Hasta ahora nunca había cantado una mujer.

La intérprete de You need to calm down anunció las fechas del evento junto a otras tantas de su gira mundial Lover Fest East and West por diversas ciudades europeas —Alemania, Noruega, Dinamarca, Polonia, Francia y Portugal— a partir del 20 de junio. De ahí volará hasta Brasil para actuar en el Allianz Parque de Sao Paulo. Será su primer concierto en el país suramericano desde 2012.

De ahí volverá a su país, donde actuará, además de en el SoFi de Los Ángeles, en el Gillette Stadium de Massachussets.