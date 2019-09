DontCallMeAngel: Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana del Rey cantan como los ángeles... de Charlie (vídeo)

La cantante estadounidense Ariana Grande publicó en su canal de YouTube el videoclip de su colaboración con Miley Cyprus y Lana del Rey para la canción 'Don't call me angel' (No me llames ángel).

En la grabación, las tres estrellas lucen vestidos sensuales de ángeles e interpretan a tres seres sobrenaturales de caracteres completamente distintos. Mientras que Ariana Grande se parece a un ángel discreto, Miley Cyprus y Lana del Rey boxean y lanzan cuchillos a un blanco.

Este trabajo de las tres cantantes, muy populares no solo en EEUU sino en todo el mundo, no ha dejado indiferentes a sus fans. Algunos internautas destacaron el obvio liderazgo de Ariana Grande y escribieron que están decepcionados con el nuevo vídeo.

"Demasiada Ariana para mí... Realmente esperaba más de Lana y Miley y pienso que Lana salvó esta canción", aseguró trying my best.

Sin embargo, hubo quienes alabaron la obra y particularmente a Lana del Rey.

"No creo que esta canción merezca que la odien", comentó Jennie Kim is my bias.

"La de Lana es mi parte favorita. Ella es mi reina, no hay nadie como ella", recalcó Sulymar Torres.

La canción Don't call me angel es de género mixto, ya que fluye a ritmo de hip-hop con una melodía pop, y será el tema principal del remake de la saga Los ángeles de Charlie, que incluye una célebre serie de finales de los 70 y varias películas recientes. El relanzamiento de esta saga, protagonizada esta vez por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska, se estrenará el 15 de noviembre en los cines de EEUU.