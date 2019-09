La vida en rosa: la 'chica rebelde del pop' Pink cumple 40 años (fotos, vídeos)

Te invitamos a ver cómo ha sido la evolución de una de las celebridades más controvertidas y talentosas de la música pop moderna.

Carrera musical

Pese a utilizar en su imagen el color rosa, uno de los símbolos de la feminidad, Pink siempre ha sido una rebelde. Cabe señalar que hasta su seudónimo se debe al nombre de uno de los protagonistas de la película Perros de la calle, del enfant terrible de Hollywood Quentin Tarantino.

Alecia desarrolló su voz característica a una edad muy temprana, y comenzó a escribir canciones y actuar en clubes de Filadelfia cuando tenía tan solo 14 años de edad.

"Sus escritos iniciales fueron siempre muy introspectivos. Parte de ella era muy oscura y muy profunda, casi preocupante", reveló la madre de Pink en una entrevista.

A los 16, Moore formó parte de la banda musical Choice, que se disolvió en 1998.

En 1999, Pink firmó su primer contrato discográfico como solista. El álbum debut de la cantante, Can't Take Me Home, fue lanzado en abril de 2000 y pronto alcanzó el puesto 26 en US Billboard 200.

Hasta la fecha, la discografía de la cantante está conformada por seis álbumes de estudio, cinco recopilatorios y 31 sencillos. A lo largo de su carrera musical, Pink colaboró con destacados artistas como Eminem, Christina Aguilera, líder de Aerosmith Steve Tyler o el grupo de rock Red Hot Chili Peppers, entre otros.

Vida privada

Pink conoció a su futuro esposo, el piloto de motocross Carey Hart en el 2001.

Cuatro años más tarde, le propuso matrimonio en plena carrera, al escribir "¿Te casarías conmigo?" en una tabla y mostrarla a Hart mientras estaba corriendo.

En febrero de 2008, la pareja anunció su separación y el divorcio pendiente.

Sin embargo, en marzo del 2009, el corredor afirmó que "estaba saliendo" de nuevo con la artista. Hart subrayó que "a veces hay que tomar un par de pasos hacia atrás para seguir adelante".

En cuanto a Pink, admitió que la separación con Hart le enseñó a trabajar en su relación en vez de intentar cambiar a su pareja.

Fruto de su relación, la pareja tuvo dos hijos: Willow Sage y Jameson Moon.

Pink lleva un estilo de vida activo y saludable y continúa sorprendiendo a sus fans con su envidiable forma física.

Según reveló la propia cantante, es una pescetariana (dice 'no' a la carne y solo come pescado y mariscos).

Asimismo, es una activista de PETA y hasta envió una carta a la mismísima reina Isabel II en protesta por el uso de pieles en los tradicionales gorros de piel de oso negro de la Guardia Real Británica.

Pink también colabora con organizaciones benéficas como Human Rights Campaign, Save the Children o UNICEF, entre otras. En 2009, donó 250.000 dólares a la Cruz Roja de Incendios Forestales para ayudar a las víctimas de los incendios que azotaron el estado australiano de Victoria y causaron cientos de víctimas.

