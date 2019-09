Así es por dentro el nuevo y lujoso jet privado de Maluma (vídeo)

El jet Gulfstream G450 tiene un valor aproximado de entre 22 y 25 millones de dólares. La lujosa aeronave posee una capacidad para 14 pasajeros y cuenta con varias mesas plegables, sofás y hasta una cocina con un horno, un refrigerador y dos microondas. Asimismo, dispone de Direct TV, varias pantallas LCD y reproductores de CD y DVD.

Ayer aterrizó en nuestro Aeropuerto el Gulfstream G450 de @maluma ¡Sí que le luce el negro! 📸 Jorge Sáenz. pic.twitter.com/IU2w55RS6Z — José María Córdova (@AeropuertoMDE) September 2, 2019

En las imágenes compartidas por el propio cantante colombiano se puede ver cómo el intérprete de Pretty Boy disfruta de su nuevo jet privado y muestra a sus seguidores cómo son por dentro el salón y la cabina de pilotos.

Maluma no pudo contener las lágrimas al recibir su primer avión privado.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MALUMA (@maluma) 1 Сен 2019 в 6:58 PDT

"Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado... Pues parece que ahora sí que vamos a llegar lejos!!! BIENVENIDOS A 'ROYALTY AIR' con este avión tocamos la Luna. Sueñen sin miedo, nunca crean en un NO como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que LOS SUEÑOS SÍ SE HACEN REALIDAD!!", declaró el propio cantante a través de su cuenta oficial de Instagram.