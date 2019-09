Drogas, abusos y suicidio: Justin Bieber se confiesa en Instagram

El Justin Bieber de hoy no es el tierno niño que comenzó a cantar hace años. El famoso cantante se ha sincerado ante sus seguidores en Instagram.

La celebridad ha reconocido que "a veces llegas al punto de no querer vivir más" y que se sintió "superado" por su trabajo, sus responsabilidades, sus emociones, su familia, sus finanzas y sus relaciones.

Bieber ha revelado que empezó a consumir "drogas bastante duras" cuando tenía 19 años y que a esa edad también empezó a abusar de sus relaciones. "Me volví un resentido y no respetaba a las mujeres. Estaba enfadado", ha dicho. En el texto, el cantante también dice a sus seguidores que se aisló de las personas que le querían y que se empezó a proteger "detrás de la persona" en la que se había convertido.

Pero no toda la publicación son lágrimas para el cantante. "Por suerte Dios me bendijo y gente extraordinaria que me quiere. Ahora estoy navegando hacia la mejor temporada de mi vida: el matrimonio", se ha sincerado. Una responsabilidad enorme, añade, gracias a la que se aprende a ser paciente, a confiar en las personas y a ser bueno y humilde.