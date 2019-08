Carmen Campuzano revela por qué les dijo 'no' a Luis Miguel y Sylvester Stallone

"Incluso el día de la grabación me estuvieron hablando varias veces para que fuera, me decían: 'Pero si es con Luis Miguel'. 'Sí, pero yo soy la Luis Miguel de las modelos', les decía", afirmó la celebridad, quien agregó: "Lo conozco desde que estábamos chamacos, desde su relación con Issabela Camil, por eso a ella la conozco de hace tantos años. [Pero entonces no se dio nada porque] yo estaba ocupada y él también".

Campuzano también reveló al medio local TV Notas que actores como Sylvester Stallone o Steven Seagal también trataron de conquistar el corazón de la entonces supermodelo.

"Stallone me tiró la onda durísimo, al igual que Steven Seagal, porque la verdad en esos ayeres estaba yo pretty, pretty", reveló la mujer, de 48 años. Al mismo tiempo, subrayó que no los convirtió en sus "trofeos de guerra", ya que es "muy especial en esos asuntos".

Actualmente, Carmen mantiene una relación amorosa con un abogado llamado Raúl, un hombre "amoroso, respetuoso, trabajador y supergentil". Según la propia exmodelo, se siente "enamorada y muy tranquila".