¿Romance entre Hermione y Draco? Los fans de Harry Potter no dan crédito

Los actores, que interpretaron a Hermione Granger y Draco Malfoy en la franquicia de J.K. Rowling, fueron fotografiados en pijama durante un viaje a Sudáfrica. Tom estaba enseñando a Emma cómo tocar la guitarra y subtituló la imagen en Instagram quick learner x ("aprende rápido x").

Tom también compartió una foto suya en la playa con una camiseta con las palabras women do it better ("las mujeres lo hacen mejor") y puso las letras iniciales del nombre de la actriz. Watson es conocida por su activismo feminista.

Los seguidores de la saga de Harry Potter no tardaron en comentar las imágenes, diciendo que habían estado esperando 17 años para un romance entre ambos. También empezaron a imaginar nombres comunes para la pareja, con opciones como Dramione o Feltson.

En febrero de 2019, Watson ya publicó una foto de sí misma con el título Los amigos te captan mejor y etiquetó a Felton como fotógrafo, probando que mantienen una relación cercana desde hace tiempo.