Demi Lovato cumple 27 años y las redes explotan

Con motivo de este día tan especial, la artista compartió con sus seguidores un tierno vídeo en el que sopla las velas.

"Estoy tan feliz. Y amo a mi nueva familia. Gracias chicos, les quiero", comentó la propia cantante bajo la publicación. Lovato calificó la fiesta como muy "feliz y fantástica".

En las imágenes compartidas por la celebridad también se puede ver a la famosa cantante Ariana Grande.

Los seguidores de la exchica Disney en Instagram no se cortaron a la hora de felicitar a su ídolo y desear lo mejor a la artista estadounidense con motivo de su aniversario.

"Este va a ser el mejor año de tu vida", "te mereces toda la felicidad del mundo, eres hermosa, no lo olvides", "te deseo buena salud, buena suerte, prosperidad, bondad, alegría, amor, felicidad, buen estado de ánimo, muchas sonrisas e impresiones vívidas", fueron algunos de los comentarios publicados por los fans y colegas de Lovato.

Los usuarios de Twitter también se unieron a las felicitaciones:

Para mí, Demi Lovato tiene la mejor voz que he escuchado nunca. Sus letras son apasionantes y te llenan desde la primera escucha hasta la última.

Demi, feliz cumpleaños. Estamos todos orgullosisimos de la fuerza con la que éstas luchando. pic.twitter.com/VEz1bWKCuk — 🌙 (@_Paulaprd) August 20, 2019

My queen esta de cumpleaños 🎂 #DemiLovato — Δlε ßurgš♛ ˢ ͭ ͦ ͬ ͫ (@ale_burgs) August 20, 2019

Feliz cumpleaños a la reina de reinas, Demi Lovato. Sé, que pronto volverá con todo, volverá como la verdadera guerrera que es😍❤ — 🇻🇪 (W) (@anothermary_) August 20, 2019

Hoy está de cumpleaños una personita muy maravillosa: Demi Lovato. No solo es talentosa, sino también fuerte y perseverante. Espero volver a escucharla en concierto pronto. La amo mucho. #HappyBirthdayDemiLovato pic.twitter.com/cOxTXmSF98 — . (@HeyJonasForever) August 20, 2019

feliz cumpleaños al angel de mi vida demi lovato — nahiara, (@holdmesabrina) August 20, 2019

La artista es conocida por sus problemas de adicción. Así, en julio pasado, fue internada por una supuesta sobredosis de heroína, tras ser encontrada inconsciente en su casa. Más tarde, se refirió a través de su cuenta personal de Instagram acerca de la situación que enfrentó.

"Esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y aún no lo he hecho", confesó Lovato.