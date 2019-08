Shayk, Bellucci y Hadid: las separaciones más escandalosas de los famosos

Sputnik te ofrece algunas de las separaciones que conmocionaron al mundo del espectáculo.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth

La cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus y el actor australiano Liam Hemsworth decidieron separarse después de tan solo siete meses de matrimonio.

Según declaró el representante de la cantante en un comunicado, "han decidido que esto es lo mejor mientras se centran en sí mismos y en sus carreras". Ese mismo día, la joven fue avistada besándose con la excuñada del clan Kardashian, Kaitlynn Carter.

Por su parte, Liam le deseó "toda la salud y felicidad en el futuro" a su exmujer.

Irina Shayk y Bradley Cooper

El actor y productor estadounidense Bradley Cooper se separó de su pareja de tres años, la supermodelo rusa Irina Shayk, con quien tiene una hija llamada Lea, después del rodaje de la película A Star is Born (Ha nacido una estrella, en español).

Según informaron varios tabloides, fue la coprotagonista de Cooper, la extravagante cantante Lady Gaga, la razón de su separación con Shayk.

"Stefani tenía su pelo hacia atrás y cantó La Vie en Rose, y yo estaba... levitando. Se disparó como un diamante a través de mi cerebro".

Así recordó Bradley su primer encuentro con la intérprete.

La emotiva actuación conjunta de Gaga y Cooper en la gala de los Oscar alimentó los rumores de que eran algo más que amigos.

El emir de Dubái y la princesa Haya

Una de las esposas del emir de Dubái, Mohamed bin Rached Maktum, la princesa Haya de Jordania, dejó a todos boquiabiertos cuando escapó del palacio y huyó a Londres. En el Reino Unido adquirió una casa al lado del Palacio de Kensington, donde se refugió junto a sus dos hijos.

Según los medios, fueron las amenazas del emir por una supuesta infidelidad de Haya con un guardia de seguridad la razón por la que se vio obligada a abandonar el país.

La mujer solicitó protección a un juez de Londres "contra actos de violencia y una medida de protección contra un casamiento forzoso en relación con los hijos".

Monica Bellucci y Nicolas Lefebvre

La famosa actriz italiana Monica Bellucci, de 54 años, también sorprendió a todos cuando dejó a su joven novio, el galerista de arte parisino Nicolas Lefebvre, con quien mantuvo una relación de varios meses.

"Nos llevamos muy bien y este hombre me enseñó mucho, es una persona que tiene una verdadera sensibilidad artística, pero nuestro vuelo juntos ahora continúa en otra pista, que es la de una amistad para toda la vida", declaró la exesposa de Vincent Cassel a la revista italiana F.

Lefebvre nació en 1982 a las afueras de París y es experto en arte de África, Oceanía y la Amazonía.

Rita Ora y Andrew Garfield

La intérprete de Let You Love Me Rita Ora y el actor británico-estadounidense Andrew Garfield, famoso por encarnar a Spider-Man, se separaron tras varios meses de noviazgo.

Sin embargo, parece que Garfield ya ha encontrado un nuevo amor: ahora sale con la modelo y estudiante de medicina Christine Gabel.

Bella Hadid y The Weeknd

La pareja, que se conoció en el festival de Coachella de 2015, decidió poner punto a su noviazgo de cuatro años.

"Están en diferentes puntos de su vida, física y mentalmente. Bella se está preparando para sus compromisos con la Fashion Week de Nueva York y The Weeknd está trabajando en su nuevo disco y en su debut como actor", reveló una fuente anónima al tabloide E!News.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la modelo, de 22 años, y el músico, de 29, se separan. Así, en noviembre de 2016, anunciaron su primera ruptura, aunque retomaron su relación en verano de 2018.

Nicolas Cage y Erika Koike

El enfant terrible de Hollywood, Nicolas Cage, de 55 años, volvió a sorprender a sus fans tras pedir el divorcio tan solo cuatro días después de casarse en Las Vegas con la maquilladora Erika Koike, de 23 años. Cabe recordar que este ha sido el matrimonio más corto del actor, que ha estado casado en cuatro ocasiones.

Por su parte, la esposa del actor se opuso a sus planes de anular el matrimonio y reclamó una manutención conyugal.

"Se quiere quedar con mi dinero. ¡Ella se quiere quedar con todo mi dinero!", exclama Cage en un vídeo, tomado por un paparazzi en una oficina de expedición de licencias matrimoniales de Las Vegas.

No obstante, varios meses después, el actor —que afirmó que estaba "demasiado borracho" cuando se casó con Koike— finalmente logró anular el matrimonio.

"En realidad no tengo ganas de hablar de ese tema. Me dolió mucho, en especial por cómo sucedieron las cosas", declaró Cage a la revista New York Times Magazine.