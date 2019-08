Brad Pitt llega a México y las redes explotan (fotos, vídeos)

El actor estadounidense Brad Pitt llegó a la Ciudad de México para promocionar su nueva película, 'Once Upon a Time in… Hollywood' (Érase una vez en Hollywood, en español), dirigida por Quentin Tarantino.

Al llegar a un centro comercial ubicado al norte de la capital mexicana, el intérprete repartió autógrafos y posó para selfis con algunos de sus fans.

© REUTERS / Luis Cortes Brad Pitt, durante su visita a la Ciudad de México

"Quentin nos facilita mucho las cosas. Me da pena decirlo, pero es más diversión que trabajo", declaró el actor a un grupo de periodistas. Pitt agregó que probablemente se trate de la mejor película de su carrera cinematográfica.

"Me encanta, no sé si es la mejor, pero ¿por qué no?", admitió el actor.

Los admiradores de Pitt no pudieron contener la emoción al enterarse de la llegada de su ídolo a México.

Es un Tipazo este hombre!!! Un honor tenerlo en México!!! Felicidades Brad Pitt!!! — I.N.I.C.I.A. (@seagullmg) August 13, 2019

La novena película del oscarizado director, que se estrenó en EEUU el 26 de julio pasado, también está protagonizada por estrellas como Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. La cinta, ambientada en 1969 en Los Ángeles, narra la historia de un célebre actor y su doble durante muchos años.

A su vez, la australiana Margot Robbie, conocida por sus papeles en películas como Escuadrón suicida o El lobo de Wall Street, encarnó a la actriz Sharon Tate, la esposa del director Roman Polanski, asesinada por los miembros de la denominada familia Manson.