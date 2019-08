Los Beatles en Abbey Road: el cruce de cebra más famoso del mundo cumple 50 años

Los 'pasos de cebra' fueron inventados en 1949 por el británico George Charlesworth, en ese momento director del Laboratorio de Investigación de la Carretera. Con la intención de reducir la cantidad de siniestros de tránsito, las mil primeras cebras del mundo se colocaron en calles de diferentes ciudades del Reino Unido.

Conductores y peatones británicos intentaban acostumbrarse al nuevo invento sin saber que a una de aquellas cebras le esperaba un destino especial: convertirse en la más famosa del mundo.

En el verano boreal de 1969, los Beatles ya habían terminado de grabar lo que sería su último disco de estudio, con George Martin como encargado de la producción. La salida del álbum, que contenía algunos éxitos como 'Come together', 'Here comes the sun' y 'Oh! Darling', estaba programada para setiembre en el Reino Unido y octubre en EEUU.

Originalmente, el álbum se llamaría 'Everest'. No se trataba de un homenaje a la montaña más alta del mundo sino a la marca de cigarrillos que por entonces fumaba el ingeniero de sonido Geoff Emerick. En un primer momento, los Beatles imaginaron que la tapa podría ser la silueta de los cuatro frente a una montaña blanca.

La idea terminó siendo descartada y, un día, Paul McCartney lanzó la idea: tomarse una fotografía en la puerta del estudio. El propio Paul presentó a sus compañeros un boceto en el que ya aparecían los cuatro músicos caminando en línea sobre el cruce peatonal.

Ya en esa época, Abbey Road era una calle muy transitada que, a la altura del número 3, donde se encuentra el estudio, atraviesa el barrio St John's Wood, un exclusivo vecindario en el noroeste de Londres.

El flujo de tránsito complicó la sesión de fotos para el álbum, que se realizó el 8 de agosto de 1969 y estuvo a cargo del fotógrafo Ian Macmillan, amigo de John Lennon y Yoko Ono. Por ese motivo, un policía debió ayudarlos deteniendo el tráfico mientras Macmillan tomaba seis únicas fotografías.

Terminada la sesión, McCarney miró los negativos la única en la que los cuatro integrantes de la banda caminaban al mismo tiempo.

La portada del álbum se convirtió en una imagen icónica del pop mundial y volvió famoso al cruce, que actualmente es uno de los puntos turísticos más visitados de Londres. Además, la fotografía convirtió en famoso al Volkswagen 'escarabajo' aparcado a la izquierda de la imagen. El vehículo fue vendido en 2.530 libras en 1986 y su matrícula, la 'LMW 281F’ fue robada varias veces.

También fue involuntariamente famoso el estadounidense Paul Cole, quien se encontraba visitando Londres como turista aquella mañana de agosto de 1969. Sin darse cuenta, Cole terminó apareciendo en el costado derecho de la fotografía.

En una entrevista posterior, contó que se detuvo allí al ver que la policía detenía el tránsito para la foto y confesó que los Beatles le parecieron "un montón de locos", especialmente por sus cabellos, sus trajes y porque McCartney cruzó la calle descalzo. "Uno no camina por Londres descalzo", dijo.

Para celebrarlo, los estudios Abbey Road (que cambió su nombre de EMI al actual en 1970) lanzaron varios productos conmemorativos e instalaron en su estacionamiento una gigantografía con el fondo original de 1969.