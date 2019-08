Disney vuelve a rodar 'Solo en casa' y 'Noche en el museo'

El estudio anunció que planea lanzar nuevas versiones de películas emblemáticas como Home Alone (Solo en casa en España y Mi pobre angelito en Hispanoamérica) y Night at the Museum (Noche en el museo).

No hay todavía muchos detalles acerca de los actores que actuarán en estos clásicos del cine que formaron parte de la infancia de millones de niños y niñas alrededor del mundo. Respecto a Home Alone, Disney simplemente afirmó que espera que la nueva versión tenga "los mismos estándares y la misma disciplina creativa" del original.

Disney planea también volver a rodar Cheaper by the Dozen (Doce en casa en España y Más barato por docena en Hispanoamérica) y Diary of a Wimpy Kid (El diario de un chico en apuros en España y El diario de Greg en Hispanoamérica).

Las películas estarán disponibles solamente para los suscriptores de la plataforma Disney+, un servicio digital similar a Netflix, que se lanzará en Estados Unidos a finales de 2019 y en el resto del mundo a partir del 2020.

Además de estos remakes, el catálogo de Disney+ contará con contenido de la saga Star Wars y del universo Marvel. En total, la plataforma que busca conquistar un espacio de destaque en un concurrido mercado, tendrá 7.500 episodios de programas televisivos y 400 películas, detalló BBC.