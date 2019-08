Los Panamericanos del amor: cuatro historias románticas en Lima 2019 (vídeos)

La vida de un deportista profesional es exigente y puede ser difícil de compartir para personas que no están cerca de la vida en competencia. Por eso, no es extraño encontrar parejas de deportistas, aun incluso de diferentes países. Además, los juegos son un momento especial para cualquier competidor, por lo que tampoco es raro que algunos aprovechen para dar un paso en sus relaciones apenas se consagran victoriosos.

Hugo del Castillo y Ana Zulema Suárez: las formas del amor

Los dos deportistas brillaron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y lograron colgarse medallas en la misma disciplina: el taekwondo 'poomsae', en el que los competidores deben realizar una serie de formas ante un jurado que califica su puntaje.

Del Castillo fue uno de los primeros deportistas peruanos en conseguir una medalla, cuando se quedó con la presea de plata en la competencia masculina. Ana Zulema Suárez, que representa a México, hizo lo propio en la rama femenina, aunque logró colgarse la medalla de oro.

Luego de competir, se dejaron ver juntos y entre besos y abrazos y comentaron a diferentes medios que llevan más de tres años siendo "novios y rivales", al competir en la misma disciplina por diferentes países. Por supuesto, el amor puede más y su relación ha sido fundamental para mejorar el rendimiento de ambos.

Giselle Soler y Ken Kuwada: el amor en patines

Giselle Soler es una de las figuras más importantes del patinaje artístico argentino. En los Juegos Panamericanos de Lima consiguió la medalla de plata, pero venía de un oro panamericano en la edición de Toronto 2015.

El amor la flechó con Ken Kuwada, una de las figuras del equipo argentino de patinaje en velocidad. Se conocieron, precisamente, en los juegos de Toronto. De todas maneras, lo primero fue una amistad, incentivada por la pasión compartida por al patinaje y los desafíos de sus respectivas preparaciones.

Hace nueve meses la amistad dio paso al amor y no dudan en mostrarse felices en medios y redes sociales. "Es muy bueno tener a una persona que haga lo mismo, aunque sea en otro deporte. Me acompaña, me alienta y me apoya mucho. No tengo palabras de agradecimiento para expresar todo lo que hace por mí", destacó ella en entrevista con Infobae.

Federico Molinari y su futura esposa: aplauso, medalla y beso

El gimnasta argentino se destacó en la disciplina anillas y se ubicó en el tercer lugar, llevándose la medalla de bronce en una competencia en la que tuvo por delante al campeón olímpico, el brasileño Arthur Zanetti.

Pasados los nervios de la competición, y mientras daba una entrevista para el canal de televisión argentino TyC Sports, Molinari sorprendió al pedirle casamiento a su novia.

"Cuando estaba en la ducha antes de venir acá estaba pensando que si ganaba una medalla quiero hacer algo importante en mi vida. Acá la tengo a mi mujer y le quería preguntar si se quiere casar conmigo", dijo al aire.

Su novia se acercó y, entre lágrimas, respondió con el clásico: "Sí, quiero".

Luis David Bardalez y Shoely Mego: un amor de peso

Los peruanos Luis David Bardalez y Shoely Mego también se comprometieron luego de los Panamericanos y también frente a las cámaras de televisión.

Bardalez logró obtener la medalla de bronce luego de levantar 291 kilogramos en la competencia. Su novia desde hace dos años, Shoely, también compitió pero no pudo alcanzar las posiciones de privilegio.

De todos modos, ambos concurrieron juntos al programa 'Tengo algo que decirte' de la cadena televisiva Latina de Perú, donde Shoely lo sorprendió con un videoclip para celebrar su segundo aniversario.

Luego de contar su relación ante cámaras, Shoely se decidió y, poniéndose de pie, comentó a la conductora del programa: "Él es una persona muy importante para mí y me quisiera casar con él y cumplir con nuestras metas juntos".

"¿Quieres casarte conmigo?", preguntó.

Tras unos segundos de suspenso, Bardalez respondió: "Ella es una de las personas más importantes de mi vida y quiero pasar el resto de mi vida con ella". Acto seguido, sintetizó su amor con un "sí".