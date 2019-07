'Juego de tronos' contra 'Chernobyl': las series que luchan por los Emmy

Las series nominadas a los Emmy ya se han dado a conocer y la competencia es feroz. En el equivalente a los Óscar de las series figuran 'Juego de Tronos' ('Game of Thrones'), 'La maravillosa Sra. Maisel' ('The Marvelous Mrs. Maisel'), 'Better Call Saul!', 'Killing Eve', 'Muñeca rusa' ('Russian Doll'), 'This Is Us', 'Pose' y 'Ozark', entre otras.