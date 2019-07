Una verdadera 'Masha y el oso': Zajárova posa descalza (foto)

En la imagen la diplomática muestra las piernas desnudas, un vestido rosado y un pañuelo tradicional ruso. Pero lo más impactante es que está abrazada a un oso. Mejor dicho, a alguien disfrazado de oso que lleva zapatos de hombre.

"No me digan que en las calles de Rusia no hay osos. Los hay. Algunos de ellos hasta hacen visitas. En definitiva, las vacaciones se completan a la perfección ", subraya Zajárova.

A juzgar por las fotos publicadas en Facebook, pasó sus días libres en la patria, disfrutando de la familia y el esplendor de la naturaleza veraniega rusa.

