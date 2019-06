La rapera Cardi B explota de ira contra una reportera (vídeos)

La reportera del programa El Gordo y la Flaca, Gelena Solano, intentó entrevistar a la rapera Cardi B, quien se dirigía junto a su padre y a su hija a un centro de masajes.

En la grabación se puede apreciar que la reportera se acerca con el micrófono y la cámara cuando la cantante se baja del auto. Al ser tomada por sorpresa, la intérprete declaró que no quería ser entrevistada porque estaba con su padre y su hija. Además, Cardi B resaltó que no tenía maquillaje y que no estaba de humor para aparecer frente a la cámara.

Cuando la cantante entró al espá, la reportera se dirigió a su padre en un intento por entrevistarlo. Al ver la conversación, Cardi B salió y comenzó a gritar por la actitud de la periodista.

La historia continuó en las redes sociales. Un poco más tarde, la rapera grabó un vídeo en Instagram, acusando a la periodista de falta de profesionalismo.

Cardi B dijo que le gusta el programa, pero que en esta ocasión se ha sentido mal e indignada con la actitud de la periodista.

"Yo amo al Gordo y la Flaca, me divierto con ellos, pero la forma en la que tú trabajas, como tú trabajas no es profesional. Tú, señorita… Tú estás viendo que estoy a punto de bajarme de mi auto, estoy con mi hija, con mi papá, y pones una cámara en mi cara. No sabes cómo hacer tu trabajo", dijo la intérprete.

Asimismo, Cardi B exigió a los periodistas que no busquen conversar con ella cuando está con su hija o con sus padres.

Por su parte, Gelena Solano dijo que se siente avergonzada, pero que estaba haciendo su trabajo y que en ningún momento sacaron imágenes de la niña. Además, pidió disculpas en caso de que Cardi B se haya sentido agredida. Señaló que la excusa de no tener maquillaje le pareció ridícula y que cubrió la cara de su padre, tal como le había pedido la cantante.

El conflicto causó revuelo en las redes sociales. Algunos usuarios denunciaron un acoso a la vida privada y una falta de respeto hacia la artista. Otros cuestionaron la reacción exagerada de Cardi B.

