De niña buena a 'pandillera' mexicana: Belinda se tatúa todo el cuerpo (fotos)

Se prevé que la grabación, que rinde homenaje a la cultura de los cholos —en México el término se emplea para designar a aquellas personas, generalmente pandilleros o pertenecientes a grupos delictivos, que hablan spanglish—, se estrene en las próximas semanas. Además, esta obra mostrará una versión de Belinda que no ha sido vista antes por sus fans.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beli (@belindapop) 25 Июн 2019 в 10:40 PDT

"Me tatuaron todo el cuerpo, fueron cuatro horas y media de trabajo por artistas mexicanos. Siempre mostramos una parte de México, pero no dejamos ver la parte más ruda o de calle. El arte de los tatuajes es algo impresionante que en México casi no se enseña, pero hay muchos artistas increíbles que hacen trabajos espectaculares", destacó la cantante en una entrevista exclusiva con el medio Quién.

De acuerdo con Belinda, en este vídeo ella aparece en la compañía de cuatro cholos.

"Fue una experiencia increíble porque ves otra parte de México. Es un pequeño homenaje a todos los cholos mexicanos, con mucho respeto", aseveró.

Belinda reveló el resultado de este trabajo de los estilistas en una serie de fotos publicadas en su cuenta de Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beli (@belindapop) 1 Фев 2019 в 10:33 PST

"¡Estoy pensando seriamente en tatuarme todo el cuerpo... esto es real! ¿Qué opinan?", preguntó la cantante causando polémica entre sus fans.

También: La hoguera y los sufrimientos: Madonna evoca la historia de Juana de Arco en su videoclip

"¡Que hermosa! Me estás imponiendo bastante moda preciosa", anotó la usuaria soronasty.

"No Beli eso no se ve bien", comentó ebeer89.