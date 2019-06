Camila Cabello y Shawn Mendes hacen explotar las redes con un ardiente videoclip

Pocos minutos después de ser publicado, el tema 'Señorita' ya tenía dos etiquetas entre las más comentadas en Twitter, #Señorita y #SenoritaOutNow. El nombre de Shawn Mendes también subió rápidamente a la lista de los 10 'trending topics' en esta red.

El vídeo ya había superado los 3,8 millones de visualizaciones solamente cinco horas después de ser lanzado.

Es que Shawn y Camila son arte, al primer instante sabía que me encantaría Y NO ME EQUIVOQUÉ #Señorita pic.twitter.com/E8QdrAmRZ0 — señorita eve (@eveshawnm) 21 de junio de 2019

Nunca le había puesto tanta atención a algo en mi vida #Señorita pic.twitter.com/aJeid2V4yi — 𝔓 𝔞 𝖑 𝖔 𝖚 𝔪 𝔞 | I'ₗₗ ₛₑₑ ₛ ₕ a w ₙ (@xPotterStylesx) 21 de junio de 2019

Las sensuales escenas entre los artistas dejaron impresionados a sus fans.

El fandom viendo como se daban sus arrimones el Shawn y Camila #Señorita pic.twitter.com/d2BezQy6n7 — Vane Láscarez (@VanessaLaskrezz) 21 de junio de 2019

X: ¿Quién se calentó con las escenas de Shawn y Camila en #Señorita ?

Yo: pic.twitter.com/IrqX8FNdQF — 13 🌈 (@Gisellw4) 21 de junio de 2019

Las escenas sensuales entre Shawn y Camila en el videoclip volvieron a hacer dudar a sus fans de que sean solamente amigos. Los cantantes cultivan una fuerte amistad desde que grabaron, en 2015, 'I Know What You Did Last Summer', su primera canción juntos.

Algunos decidieron que lo mejor que se podía hacer después de escuchar —y ver— el nuevo videoclip sería recomendarlo a los amigos.

yo tratando de explicarles a mis amigos q tienen q escuchar señorita porque es arte // mis amigos #Señorita pic.twitter.com/YQKcK83WIi — Camila diosa vos mugrosa (@andzcabello) 21 de junio de 2019

