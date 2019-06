Una modelo con su espalda al desnudo provoca la furia de los usuarios en Instagram (foto)

En esta imagen que Chopra publicó en su cuenta en Instagram la mujer posa en un vestido tradicional utilizado por millones de mujeres en la India llamado sari. Usualmente se suele vestir una blusa debajo del sari, pero los estilistas de la revista decidieron dejar al desnudo la espalda de la actriz.

"El sari es de lo más icónico y reconocido de la India. Para mí, su belleza está en su versatilidad, no solo en su paño y tejido. Este vestido encarna elegancia, feminidad, poder y me gusta cómo me siento poniéndolo", escribió la celebridad en su cuenta en Instagram.

"Oh no hagas eso. No describas nuestra cultura de una manera errónea. Eso no es nuestra cultura", escribió sareeka_physio.

"Has asesinado el 'look' de sari y su elegancia", comentó estonia31.

"Es esto la cultura de la India. Las mujeres indias se ponen la blusa con el sari. ¿Cómo puedes cambiar el mundo? ¿Al enseñar solo tu espalda? (...) No creo que sea la cultura de la India", anotó premshobhana9.

No obstante, hay muchos usuarios que alabaron el look de la actriz.

"¡Es fantástico!", comentó natasha.poonawalla.

"Fabulosa", escribió nikhilthampi.

