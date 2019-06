La carrera espacial entre la URSS y EEUU continúa en la nueva serie de Apple (vídeo)

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, presentó en la Conferencia Mundial de Desarrolladores 2019 el tráiler de la nueva serie 'For All Mankind' (Para toda la humanidad).

La serie empieza con un astronauta soviético pisando el primero el suelo lunar, en vez de Neil Armstrong. Este hecho sorprende a los estadounidenses y los inspira a elevar el nivel aún más en su carrera espacial con la URSS.

"Pensábamos que esto iba de quedar primeros. Parece que los desafíos son mucho mayores que ese", dice un científico de la NASA en el tráiler.

Según el productor de esta obra cinematográfica, Ron Moore, la principal pregunta que se plantea en la serie es: "¿Qué habría pasado si la carrera espacial nunca hubiese terminado?".

'For All Mankind' es una de las muchas series desarrolladas por Apple para su plataforma de TV de pago. Todavía no se sabe el precio o la fecha del estreno, pero se espera que los primeros episodios se transmitan en otoño del 2019.

Aunque la serie coloca primero en la Luna a un astronauta soviético, los pioneros en realidad fueron tres astronautas estadounidenses: Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin. En la época de la Guerra Fría, Washington calificó este logro como una grandiosa victoria sobre la URSS.

También: Nueva carrera espacial: cómo buscan las potencias mundiales apoderarse de la Luna